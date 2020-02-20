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В Улан-Удэ вновь массово проверили водителей

В Улан-Удэ вновь массово проверили водителей
Общество, 
На этот раз автоинспекторы работали в районе Мясокомбината

Вчера на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ДПС в составе 16 сотрудников ГИБДД. Массовая проверка автомобилистов проходила в микрорайонах Мелькомбинат, Мясокомбинат и Южный.

- В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 166 транспортных средств. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 29 водителей, в том числе четыре нарушителя, не имеющих права управления транспортом, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

Массовые проверки водителей и рейды проводятся регулярно.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе улан-удэнских водителей перепугала массовая проверка. В одном микрорайоне было замечено около двух десятков патрульных автомобилей.
ГИБДД водители
 
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