Баргузин примет фестиваль национальной культуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие состоится в рамках празднования Белого месяца



В Баргузинском районе Бурятии пройдёт фестиваль национальной бурятской культуры «Сагаалганай уулзалга». Мероприятие проводится в рамках празднования Сагаалгана и состоится 26 февраля в 14:00 на базе районного культурно-досугового объединения села Баргузин. Вход на фестиваль свободный.



Участие в торжествах примут взрослое население и делегации-команды от сельских поселений, учреждений, организаций, любительских объединений в составе не менее 10 человек. Возраст участников от 18 лет и старше. Возможно присутствие детей, но не более 4 человек. Заезд и регистрация участников фестиваля планируется с 10:00. Каждая делегация оформляет свою презентационную площадку.



Фестиваль проводится по следующим номинациям:

- Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы;

- «Сагаалганай найр наадан» («Игры Белого месяца»);

- Лучшее исполнение ёхора;

- Лучшая сценическая зарисовка;

- Лучшее исполнение песни;

- Лучшее исполнение танца;

- Лучшее приветствие.



С 11:00 начнутся «Игры Белого месяца»: «hэер хухалха» (разбивание хребтовой кости), «ташур таталга» (перетягивание кнута), «шагай наадан» (игра в кости), «тээбэг» (зоска). С 14:00 до 16:00 будет работать выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов (изделия из бересты, кожи, металла и т. д.).



Фестиваль официально откроется в 16:00. В 16:20 стартует VIII районный конкурс «Сагаалган-шоу».



Торжественная церемония награждения участников фестиваля пройдёт в 18:30. Завершится мероприятие в 19:00 флешмобом «Ёхор дружбы» и фейерверком. Об этом сообщает районное культурно-досуговое объединение.



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