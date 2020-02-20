В Улан-Удэ актёры вновь поработают кассирами

Общество, Фото: Александра Данилова

Бестужевцы отметят День театрального кассира



В первый понедельник марта в России отметят День театрального кассира. В преддверии праздника 29 февраля с 12.00 до 16.00 в кассе Государственного русского драматического театра имени Бестужева в роли кассиров будут артисты Алёна Байбородина, Лиана Щетилина, Пётр Прозоровский и Николай Брагин.



День театрального кассира был придуман в 2009 году. Инициатором праздника стал санкт-петербургский театр «Приют комедианта». Идею поддержали другие театры города, а вскоре к ним присоединились коллективы многих российских театров.



В прошлом году Русский драматический театр впервые провёл «День театрального кассира». Тогда было принято решение сделать эту акцию ежегодной.



29 февраля в преддверии праздника артисты лично расскажут о постановках и помогут в выборе спектакля, сообщили в пресс-службе театра.





