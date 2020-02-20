Улан-удэнцы увидят выставку «Комсомол – судьба моя!»

На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек



26 февраля в музее истории города Улан-Удэ откроется выставка «Комсомол – судьба моя!», посвящённая 100-летию создания в городе Верхнеудинск организации Коммунистического союза молодёжи (24 марта 1920 года).



30 мая 1923 года вынесено постановление: «Объединить в одну Бурят-Монгольскую социалистическую республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в городе Верхнеудинске». Это историческое событие стало не только основой для создания бурятской государственности, развития образования, науки и культуры, но и позволило создать республиканскую партийную и комсомольскую организации, под руководством и при непосредственном участии которых осуществлялись все свершения в Бурят-Монголии.



Первый республиканский съезд РКСМ БМАССР открылся 5 мая 1924 года в Верхнеудинске, где были объединены комсомольские организации в одну и получили название Бурят-Монгольская областная организация ЛКСМ.



- На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек, досуг и личные истории комсомольцев, - сообщили в музее истории города.

