На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек
26 февраля в музее истории города Улан-Удэ откроется выставка «Комсомол – судьба моя!», посвящённая 100-летию создания в городе Верхнеудинск организации Коммунистического союза молодёжи (24 марта 1920 года).
30 мая 1923 года вынесено постановление: «Объединить в одну Бурят-Монгольскую социалистическую республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в городе Верхнеудинске». Это историческое событие стало не только основой для создания бурятской государственности, развития образования, науки и культуры, но и позволило создать республиканскую партийную и комсомольскую организации, под руководством и при непосредственном участии которых осуществлялись все свершения в Бурят-Монголии.
Первый республиканский съезд РКСМ БМАССР открылся 5 мая 1924 года в Верхнеудинске, где были объединены комсомольские организации в одну и получили название Бурят-Монгольская областная организация ЛКСМ.
- На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек, досуг и личные истории комсомольцев, - сообщили в музее истории города.
Улан-удэнцы увидят выставку «Комсомол – судьба моя!»
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