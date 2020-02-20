 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

В Бурятии женщина-полицейский сражалась с мужчинами

В Бурятии женщина-полицейский сражалась с мужчинами
Общество, 
В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании

В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. Участие в мероприятии приняла инспектор ПДН Кристина Ощепкова, которая состязалась наравне с мужчинами.

Первое место занял начальник тыла МО МВД майор внутренней службы Зоригто Золтоев. Серебряным призёром стал полицейский-водитель изолятора временного содержания старший сержант полиции Михаил Витязев, бронзу забрал заместитель начальник отдела полиции подполковник полиции Сергей Гурьев.

Финалистам вручены грамоты и медали, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
полиция скалолазание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии презентовали книгу театра «Байкал»
В Бурятии презентовали книгу театра «Байкал»
Общество, 20.02.2020
В книге собрали особенности пения предбайкальских бурят
Улан-удэнцы на митинге потребуют газификацию
Улан-удэнцы на митинге потребуют газификацию
Общество, 20.02.2020
На митинге ожидается порядка 500 человек
Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»
Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»
Общество, 20.02.2020
Массовое развитие водоросли стало ответной реакцией экосистемы Байкала на загрязнение
Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
Общество, 20.02.2020
Женщина не оплачивала счета за коммунальные услуги три года
В Бурятии для осуждённых провели молебны
В Бурятии для осуждённых провели молебны
Общество, 20.02.2020
Исправительное учреждение посетили священнослужители
В школах и детсадах Улан-Удэ хотят установить ультразвуковые отпугиватели собак
В школах и детсадах Улан-Удэ хотят установить ультразвуковые отпугиватели собак
Общество, 20.02.2020
Подобные отпугиватели защитят территорию от собак и других животных на 200 метров
В Бурятии молодых преподавателей вузов всего 4%
В Бурятии молодых преподавателей вузов всего 4%
Общество, 20.02.2020
Это меньше, чем в Забайкальском крае, но больше, чем в Иркутской области
В Бурятии супруги отметили «серебряный» юбилей
В Бурятии супруги отметили «серебряный» юбилей
Общество, 20.02.2020
Николай и Елена вместе прожили 25 лет
Представители Бурятии борются за звание «Учитель Будущего»
Представители Бурятии борются за звание «Учитель Будущего»
Общество, 20.02.2020
Учителя девяти школ представят Бурятию в региональном полуфинале конкурса «Учитель Будущего» во Владивостоке
Жители Бурятии сыграли свадьбу в День всех влюблённых
Жители Бурятии сыграли свадьбу в День всех влюблённых
Общество, 20.02.2020
Ещё один брак был зарегистрирован в Кижингинском районе
В Улан-Удэ напали на прохожего и отобрали 2 млн рублей
В Улан-Удэ напали на прохожего и отобрали 2 млн рублей
Общество, 20.02.2020
В мужчину стреляли из травматического пистолета
В Улан-Удэ днём 8-10 мороза
В Улан-Удэ днём 8-10 мороза
Общество, 20.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 февраля по республике местами небольшой снег
На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
Общество, 19.02.2020
В завершении праздника пройдут сжигание чучела и хороводы
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
Общество, 19.02.2020
Ветераны и общественность отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
^