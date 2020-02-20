В Бурятии женщина-полицейский сражалась с мужчинами

В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании
В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании на искусственном рельефе. Участие в мероприятии приняла инспектор ПДН Кристина Ощепкова, которая состязалась наравне с мужчинами.
Первое место занял начальник тыла МО МВД майор внутренней службы Зоригто Золтоев. Серебряным призёром стал полицейский-водитель изолятора временного содержания старший сержант полиции Михаил Витязев, бронзу забрал заместитель начальник отдела полиции подполковник полиции Сергей Гурьев.
Финалистам вручены грамоты и медали, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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