В Бурятии презентовали книгу театра «Байкал»

В книге собрали особенности пения предбайкальских бурят



В Национальной библиотеке Бурятии 18 февраля презентовали книгу «Сохранение и развитие уникальной старинной манеры пения предбайкальских бурят. Методические рекомендации».



Возможность реализовать идею театр песни и танца «Байкал» получил благодаря национальному проекту «Культура». В 2019 году коллектив выиграл грант на сохранение и развитие нематериального культурного наследия – песнопений предбайкальских бурят.



На презентацию пришли те, кто неравнодушен к бурятской музыкальной культуре – это преподаватели ВСГИК, Колледжа искусств имени Чайковского, сотрудники Национальной библиотеки Бурятии, артисты, представители общественных организаций, журналисты. Исполнили песни на старинный манер Оюна Баирова, Ганцэцэг, ансамбль «Аза Хусэл».



Сотрудники театра «Байкал» выезжали в Иркутскую область, Курумкан, Баргузин, Закаменск, Тунку. Экспедиционная группа встречалась со старожилами сёл, которые сохранили традицию старинных песнопений, работали в Национальной библиотеке, БНЦ. В итоге было отобрано более 80 уникальных песен.



- Над каждой песней дружная команда театра «Байкал» самозабвенно трудилась. Галмандах Баттулга написал партитуру. Старинные народные песнопения обрели новое дыхание. К каждой песне собраны методические рекомендации. Учебное пособие рассчитано на воспитанников детских вокальных групп, студентов колледжей искусств, участников народных коллективов и солистов театра «Байкал», - отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



В рамках реализации проекта театра «Байкал» были созданы видеоуроки по исполнению старинных песнопений, записаны песни закаменских, иркутских, тункинских бурят. Театр планирует подать старинную манеру песнопения предбайкальских бурят в список объектов ЮНЕСКО в число шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, а также продолжить развивать это большое направление.

