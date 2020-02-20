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В Бурятии автоклубам предлагают придумать социальную рекламу

В Бурятии автоклубам предлагают придумать социальную рекламу
Общество, 
Заявки принимаются до 20 марта

Управление ГИБДД МВД по Бурятии и управление федеральных автодорог «Южный Байкал» объявили конкурс на лучшую социальную рекламу по правилам дорожного движения среди автомобильных клубов республики.

- Очередное совместное мероприятие с автоклубами проводится в целях привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения и повышения культуры участников дорожного движения, - сообщает республиканского УГИБДД.

Работы автоклубов, посвящённые вопросам дорожной безопасности, принимаются с 20 февраля по 20 марта.

Все подробности у администраторов автоклубов, пояснили дорожные полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2019 года автоклубы собрались на Верхней Берёзовке и впервые провели спартакиаду.
автоклуб конкурс
 
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