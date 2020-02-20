Исправительное учреждение посетили священнослужители
Лечебно-исправительное учреждение №5 в улусе Балта Мухоршибирского района посетили настоятель храма святителя Николая архиепископа Мирликийского села Мухоршибирь иереей Максим Соболев и лама Традиционной Сангхи России Василий Дандаров.
Священнослужители провели молебны и приёмы по личным вопросам осуждённых.
Лама рассказал осуждённым значение обрядов и хуралов, проводимых на Сагаалган, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Бурятии для осуждённых провели молебны
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