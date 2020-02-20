Подобные отпугиватели защитят территорию от собак и других животных на 200 метров
Депутаты Улан-Удэнского горсовета предложили установить в школах и детских садах города ультразвуковые отпугиватели собак, сообщает пресс-служба администрации города.
Вопросы по безнадзорным животным поднимались много раз на комитете городского хозяйства, транспорта и связи горсовета. Участившиеся случаи нападения собак на людей привели к тому, что родители вынуждены сопровождать своих детей в школу и обратно.
Недавно комитет по образованию администрации Улан-Удэ порекомендовал классным руководителям знать путь следования от дома до школы и обратно каждого ученика.
Установка ультразвуковых отпугивателей защитит территорию школы и детского сада от собак и других животных на 200 квадратных метров. Отпугиватели предлагают приобрести за счёт средств городского бюджета.
- Мы предлагаем оснастить все школы и детские сады стационарными ультразвуковыми отпугивателями собак за счёт городского бюджета, - отметил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Сергей Бурдиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января стая бездомных животных чуть не загрызла школьника. Инцидент произошёл днём в 111 квартале. У мальчика зафиксированы многочисленные раны головы, рук и ног.
В начале февраля в Зверосовхозе на пожилую женщину напали бродячие собаки и оторвали ей кусок ноги. Жуткий снимок травмы разлетелся по соцсетям.
В школах и детсадах Улан-Удэ хотят установить ультразвуковые отпугиватели собак
Общество, Фото:
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