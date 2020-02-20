В Бурятии супруги отметили «серебряный» юбилей

Николай и Елена вместе прожили 25 лет
В Прибайкальском районном отделе управления ЗАГС Бурятии 11 февраля прошла торжественная церемония, посвящённая 25-летию совместной жизни супругов Николая и Елены.
Перед началом торжества сотрудник Прибайкальского центра культуры провела встречу юбиляров в народном стиле.
Ровно 25 лет назад, 11 февраля 1995 года в Прибайкальском районном отделе ЗАГС был зарегистрирован брак Николая и Елены.
Юбиляры поставили подписи в книге «Почётных юбиляров». На мероприятии соблюдён старинный обычай — в день серебряной свадьбы супруги обменялись серебряными обручальными кольцами и поздравили друг друга супружеским поцелуем.
Начальник Прибайкальского районного отдела вручила юбилярам памятное свидетельство о том, что прожили они в любви и согласии 25 лет.
В мероприятии принял участие глава сельского поселения «Итанцинское» Сергей Арефьев. Он поздравил односельчан с юбилейной датой, вручил приветственный адрес, сообщили в пресс-службе ЗАГС Бурятии.
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