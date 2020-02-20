Представители Бурятии борются за звание «Учитель Будущего»

Учителя девяти школ представят Бурятию в региональном полуфинале конкурса «Учитель Будущего» во Владивостоке



Во Владивостоке 21 февраля стартует конкурс «Учитель будущего» в Дальневосточном федеральном округе. Это региональный полуфинал профессионального конкурса – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Дальневосточного федерального округа.



Итоги дистанционного этапа профессионального конкурса «Учитель будущего» подведены 3 февраля. На участие в конкурсе было подано 1496 заявок от учителей Дальневосточного округа. Приглашение в полуфинал получили 62 команды округа. Из Бурятии поступило 209 заявок, в полуфинал поедут девять команд учителей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По итогам заочного этапа в следующий этап приглашены команды следующих образовательных учреждений республики: Селенгинская школа Тарбагатайского района, Окино-Ключевская школа Бичурского района, Республиканский многоуровневый колледж, Тарбагатайская школа, Загустайская школа Селенгинского района, Республиканская Мариинская школа-интернат, Нижнеангарская школа №1 Северо-Байкальского района, Жемчугская школа Тункинского района и Таксимовская школа №1 Муйского района.



Также в полуфинале во Владивостоке примут участие 10 команд из Хабаровского края, по 8 -из Камчатского края и Приморского края, 6 - из Амурской области, 5 - из Республики Саха (Якутия), 4 - из Чукотского автономного округа, по 3 - из Еврейской автономной области и Магаданской области, а также по 2 команды из Сахалинской области и Забайкальского края.



Конкурсные испытания будут идти три дня. Они подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, помимо конкурсных испытаний, подготовлен образовательных блок: встречи, лекции и мастер- классы.



По итогам окружного полуфинала будут определены команды, которые примут участие в финале конкурса.



К участию в церемонии открытия полуфинала приглашены: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов и руководитель профессионального конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.



Всего будет проведено восемь полуфиналов во всех федеральных округах в феврале-марте 2020 года: в Санкт-Петербурге (СЗФО), во Владивостоке (ДФО), Томске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Грозном (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Уфе (ПФО), и Солнечногорске (Московская область) – (ЦФО). В полуфиналы допущено более 1200 участников. В финал выйдут 300 участников – 100 команд. Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов ждет программа совершенствования профессионального мастерства.



- Команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

