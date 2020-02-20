Жители Бурятии сыграли свадьбу в День всех влюблённых

Ещё один брак был зарегистрирован в Кижингинском районе
14 февраля в День всех влюблённых праздника в Кижингинском районном секторе ЗАГС зарегистрирован брак Маркова Вячеслава и Зотовой Ирины.
Консультант Елена Михайлова поздравила молодых, пожелала счастья, любви, долгих лет совместной жизни. В торжественной обстановке молодые обменялись кольцами, тем самым дав клятву любви и верности, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
Как сообщал «Байкал-Daily», также торжественные регистрации в этот день были Бичурском и Кяхтинском районах.
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