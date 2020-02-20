В Улан-Удэ напали на прохожего и отобрали 2 млн. рублей

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.











Улан-удэнец и иркутянин признаны виновными в разбое, также один из них виновен в понуждении потерпевшего к даче ложных показаний, соединённом с угрозой убийством, совершенном с применением насилия.В судебном заседании установлено, что в апреле 2016 года злоумышленники на улице в Улан-Удэ совершили разбойное нападение на местного жителя. Один из обвиняемых сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. После этого они отобрали у него сумку, в которой находились более двух миллионов рублей.Кроме того, во время расследования уголовного дела один из фигурантов избил потерпевшего и, угрожая убийством, потребовал от него не давать показания в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.Октябрьский районный суд виновным назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 10 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.