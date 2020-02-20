По данным Бурятского гидрометцентра, 20 февраля по республике местами небольшой снег
Ночью по южной половине местами умеренные снегопады. Ветер восточный с переходом днём на северо-западный 3-8, местами порывы до 14 м/с, позёмка. Температура ночью 16-21, местами до 25, по северным районам до 32 мороза, днём 5-10, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до 15 мороза.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 8-10 мороза.
В Улан-Удэ днём 8-10 мороза
Общество, Фото:
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