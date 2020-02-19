В Улан-Удэ прошло второе комплектование в детсады

Родители не изменили даты зачисления, поэтому в садах остались вакантные места



В понедельник, 17 февраля, прошло второе комплектование детей в новые сады. Путёвки распределяли в детсады на по ул. Батожабая, 52 и в посёлке Энергетик. По первому садику набирали 150 мест, 47 мест ещё свободны. 8 путёвок ждут 5-летних, 6-летних детей в Энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



- Несмотря на широкое освещение сроков и порядка комплектования новых детских садов в СМИ, родители не изменили даты зачисления, поэтому в садах остались вакантные места. Написать заявление и изменить желаемую дату зачисления, можно обратившись в комитет по образованию каждый вторник и четверг с 9 до 17 часов, - добавили в мэрии.



Сейчас новые сады получают заключения Роспотребнадзора и МЧС. Как раз за этот период родители, дети которых прошли комплектование, могут собрать и сдать необходимые документы для получения путёвки. Также пройти медосмотр, чтобы к моменту открытия детских садов полностью быть готовыми.



Также сообщается о датах комплектований новых детских садов Октябрьского района:



21 февраля:

- №95/2 «Рябинушка» в 111 мкр;

- №95/3 «Рябинушка» в 115 мкр;



27 февраля:

- №112/2 «Сибирячок» в 102 мкр;

- №33/3 «Светлячок» в мкр. Сосновый бор;

- №27/2 «Сэсэг» на Толстихина;



5 марта:

- №33/2 «Светлячок» в Звёздном;

- №84/2 «Снегурочка» в 142 мкр.

