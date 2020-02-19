Родители не изменили даты зачисления, поэтому в садах остались вакантные места
В понедельник, 17 февраля, прошло второе комплектование детей в новые сады. Путёвки распределяли в детсады на по ул. Батожабая, 52 и в посёлке Энергетик. По первому садику набирали 150 мест, 47 мест ещё свободны. 8 путёвок ждут 5-летних, 6-летних детей в Энергетике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- Несмотря на широкое освещение сроков и порядка комплектования новых детских садов в СМИ, родители не изменили даты зачисления, поэтому в садах остались вакантные места. Написать заявление и изменить желаемую дату зачисления, можно обратившись в комитет по образованию каждый вторник и четверг с 9 до 17 часов, - добавили в мэрии.
Сейчас новые сады получают заключения Роспотребнадзора и МЧС. Как раз за этот период родители, дети которых прошли комплектование, могут собрать и сдать необходимые документы для получения путёвки. Также пройти медосмотр, чтобы к моменту открытия детских садов полностью быть готовыми.
Также сообщается о датах комплектований новых детских садов Октябрьского района:
21 февраля:
- №95/2 «Рябинушка» в 111 мкр;
- №95/3 «Рябинушка» в 115 мкр;
27 февраля:
- №112/2 «Сибирячок» в 102 мкр;
- №33/3 «Светлячок» в мкр. Сосновый бор;
- №27/2 «Сэсэг» на Толстихина;
5 марта:
- №33/2 «Светлячок» в Звёздном;
- №84/2 «Снегурочка» в 142 мкр.
В Улан-Удэ прошло второе комплектование в детсады
Общество, Фото:
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