Бурятский театр готовит премьеру в честь 75-летия Победы

В постановке рассказывается о жизни одной бурятской семьи в послевоенные годы



Бурятский драматический театр представит спектакль по одноимённому роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон» («Отава»). Спектакль повествует о жизни одной бурятской семьи в послевоенные годы, сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра.



Искалеченные душой и телом фронтовики возвращаются в родную деревню и пытаются заново построить свою жизнь в условиях послевоенной разрухи, засухи и голода. Возможно ли восстановить то, что разрушено войной?



Это спектакль про любовь и о любви, прежде всего, к жизни, отмечает режиссёр Саян Жамбалов:



«О жажде жизни, я думаю. После всех этих испытаний человек не сдаётся, а наоборот. Это дань уважения простым людям, колхозникам. Я хорошо помню рассказы моей бабушки, как они выживали, несмотря ни на что, детей рожали, поднимали. Это такой подвиг».



Режиссёр также добавляет, что это будет классическая постановка с элементами условного театра и документальной хроникой военных лет.



Художником спектакля выступит Анна Бубнова, за музыкальное оформление отвечает Сойжин Ендонова.



Возрастное ограничение: 16 +





