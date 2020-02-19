Бурятский театр готовит премьеру в честь 75-летия Победы

В постановке рассказывается о жизни одной бурятской семьи в послевоенные годы
Бурятский драматический театр представит спектакль по одноимённому роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон» («Отава»). Спектакль повествует о жизни одной бурятской семьи в послевоенные годы, сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра.
Искалеченные душой и телом фронтовики возвращаются в родную деревню и пытаются заново построить свою жизнь в условиях послевоенной разрухи, засухи и голода. Возможно ли восстановить то, что разрушено войной?
Это спектакль про любовь и о любви, прежде всего, к жизни, отмечает режиссёр Саян Жамбалов:
«О жажде жизни, я думаю. После всех этих испытаний человек не сдаётся, а наоборот. Это дань уважения простым людям, колхозникам. Я хорошо помню рассказы моей бабушки, как они выживали, несмотря ни на что, детей рожали, поднимали. Это такой подвиг».
Режиссёр также добавляет, что это будет классическая постановка с элементами условного театра и документальной хроникой военных лет.
Художником спектакля выступит Анна Бубнова, за музыкальное оформление отвечает Сойжин Ендонова.
Возрастное ограничение: 16 +
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