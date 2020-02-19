 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Февраля

18 Февраля

Популярное

Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе

Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Главное для юбиляров – это семья, дети и внуки

Золотые юбилеи – 50 лет совместной жизни, отметили в городском отделе ЗАГС Читы семья Асадуллаевых Виталия Эйнуллаевича и Людмилы Александровны и семья Талдыкиных Владимира Петровича и Риты Иннокентьевны. Примечательно, что обе семьи регистрировали свои браки полвека назад в этом же отделе ЗАГС.

За совместно прожитые годы члены обеих семей не растеряли свои чувства. В их жизни удивительным образом сочетались работа, общественные дела и личная жизнь. Награды за работу, благодарности и медали не главные ценности в жизни. Главное – это семья, дети и внуки. Эти золотые юбилеи – образцы крепости семейных уз, традиций.

Как сообщает пресс-служба департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края, в день Святого Валентина, 14 февраля, на территории региона было запланирована регистрация 49 пар. Это нисколько не превышает числа обычно регистрируемых в этот день браков.
ЗАГС свадьба Чита юбилей семьи регистрация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
Общество, 19.02.2020
В завершении праздника пройдут сжигание чучела и хороводы
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
Общество, 19.02.2020
Ветераны и общественность отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе
Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе
Общество, 19.02.2020
Главное для юбиляров – это семья, дети и внуки
Улан-Удэ отметит День старомонгольской письменности выставкой
Улан-Удэ отметит День старомонгольской письменности выставкой
Общество, 19.02.2020
Также Госархив РБ презентует электронную базу ценных документов
В Иркутске развернулась съедобная выставка
В Иркутске развернулась съедобная выставка
Общество, 19.02.2020
В регионе проходит фестиваль народных ремёсел
На севере Бурятии открылся сельский офис врача общей практики
На севере Бурятии открылся сельский офис врача общей практики
Общество, 19.02.2020
Медицинское учреждение построено в селе Романовка
В Бурятии воспитанникам соццентра рассказали о подвиге земляков
В Бурятии воспитанникам соццентра рассказали о подвиге земляков
Общество, 19.02.2020
Также ребятам показали новейшие образцы оружия и экипировки
В городах Забайкалья появятся граффити с изображением героев войны
В городах Забайкалья появятся граффити с изображением героев войны
Общество, 19.02.2020
В регионе объявлен конкурс эскизов граффити, посвящённый 75-летию Победы
Герои России приедут в Иркутск на турнир по киокусинкай
Герои России приедут в Иркутск на турнир по киокусинкай
Общество, 19.02.2020
Соревнования посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга
В Бурятии иволгинцы проведут турнир по поеданию бууз
В Бурятии иволгинцы проведут турнир по поеданию бууз
Общество, 19.02.2020
Он состоится в районном центре в рамках празднования Белого месяца
Преподаватель Буддийского университета станет Хамбо-ламой в Индии
Преподаватель Буддийского университета станет Хамбо-ламой в Индии
Общество, 19.02.2020
Лхарамба Багша Лубсан Хайдуб возглавит тантрический дацан Жуд
​Забайкальцев ждут четыре нерабочих дня
​Забайкальцев ждут четыре нерабочих дня
Общество, 19.02.2020
Они будут отдыхать с 22 по 25 февраля
Вольники Бурятии завоевали 15 медалей чемпионата ДФО
Вольники Бурятии завоевали 15 медалей чемпионата ДФО
Общество, 19.02.2020
В копилке спортсменов 6 наград высшей пробы
В Улан-Удэ прошло второе комплектование в детсады
В Улан-Удэ прошло второе комплектование в детсады
Общество, 19.02.2020
Родители не изменили даты зачисления, поэтому в садах остались вакантные места
Бурятский театр готовит премьеру в честь 75-летия Победы
Бурятский театр готовит премьеру в честь 75-летия Победы
Общество, 19.02.2020
В постановке рассказывается о жизни одной бурятской семьи в послевоенные годы
^