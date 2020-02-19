Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Главное для юбиляров – это семья, дети и внуки



Золотые юбилеи – 50 лет совместной жизни, отметили в городском отделе ЗАГС Читы семья Асадуллаевых Виталия Эйнуллаевича и Людмилы Александровны и семья Талдыкиных Владимира Петровича и Риты Иннокентьевны. Примечательно, что обе семьи регистрировали свои браки полвека назад в этом же отделе ЗАГС.



За совместно прожитые годы члены обеих семей не растеряли свои чувства. В их жизни удивительным образом сочетались работа, общественные дела и личная жизнь. Награды за работу, благодарности и медали не главные ценности в жизни. Главное – это семья, дети и внуки. Эти золотые юбилеи – образцы крепости семейных уз, традиций.



Как сообщает пресс-служба департамента записи актов гражданского состояния Забайкальского края, в день Святого Валентина, 14 февраля, на территории региона было запланирована регистрация 49 пар. Это нисколько не превышает числа обычно регистрируемых в этот день браков.

