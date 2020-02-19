В завершении праздника пройдут сжигание чучела и хороводы
1 марта в Улан-Удэ традиционно и с размахом отметят один из самых любимых русских праздников – Масленицу. В этот день с 13:00 площадь Советов на один день превратится в широкую раздольную ярмарку.
В зоне «гуляния» всех пришедших на праздник будут встречать и потешать солнечные скоморохи. Коробейники на протяжении всего дня будут разносить на деревянных подносах бублики-баранки, леденцы да пряники. Для гостей откроются интерактивные анимационные площадки с древнерусскими забавами: «Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Бой подушками» и многое другое.
На главной сценической площадке пройдёт красочное театрализованное представление с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города Улан-Удэ, которое позволит каждому участнику Масленицы окунуться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.
Для гостей праздника развернутся торговые ряды, где можно приобрести различные лакомства, сувениры, а также сытные деликатесы. Блины с вкуснейшими начинками: сладкие, тоненькие, пухлые, ажурные, пышные, пшеничные, гречишные и горячий чай.
И конечно, в завершении праздника пройдёт сжигание чучела, с большими дружными хороводами. Песни да пляски, игры да потехи, весёлые соревнования и приятные сюрпризы ждут всех от мала до велика. Всё это, а также многое другое ждёт вас на «Широкой Масленице». Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
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На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
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