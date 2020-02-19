Комитет по образованию выпустил специальные рекомендации из-за нападений собак
Классных руководителей обязали знать путь следования от дома до школы и обратно каждого ученика. Ряд рекомендаций в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей, а также с режимом повышенной готовности по бешенству, озвучил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
В том числе школам поручено проинформировать детей и их родителей о мерах при укусах животных, о необходимости вакцинации собак и кошек против бешенства и соблюдении правил выгула домашних животных.
Также комитет рекомендовал родителям контролировать и сопровождать детей в школу и домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ участились случаи нападения собак на людей. 23 января стая бездомных животных чуть не загрызла школьника. Инцидент произошёл днём в 111 квартале. У мальчика зафиксированы многочисленные раны головы, рук и ног.
В начале февраля в Зверосовхозе на пожилую женщину напали бродячие собаки и оторвали ей кусок ноги. Жуткий снимок травмы разлетелся по соцсетям.
Также сейчас сложная ситуация с бешенством. 13 февраля в столице Бурятии был введён режим повышенной готовности. Это связано со случаями гибели диких животных, заражённых бешенством, в непосредственной близости от города – в Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах. В городе идёт массовая вакцинация домашних животных.
В Улан-Удэ классным руководителям предписали знать путь учеников
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В исправительной колонии № 2 прошёл конкурс снежных фигур
Также ребятам показали фильм об испытаниях для получения «крапового берета»
Комитет по образованию выпустил специальные рекомендации из-за нападений собак
Экоакции проведут на береговой линии Байкальск-Выдрино и в посёлке Энхалук
В управлении ЗАГС рассказали о нескольких таких случаях
В Художественном музее открылась выставка современного искусства
Виктор и Анна прожили вместе 50 лет
Александр Богомоев и Балдан Цыжипов побывали в Иволгинском дацане
Модный журнал назвал «экзотической» бурятскую постановку «Талисман»
С детьми поиграли в тематические игры и показали мультики
Пожилая женщина едва не замёрзла насмерть
В таком автомобиле можно за раз увезти полную группу и лесопожарное оборудование
Уже привиты 38 домашних собак и 19 кошек
Для красавиц провели занимательные мастер-классы
Солнечная электростанция появится в селе Нижний Торей