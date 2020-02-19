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В Улан-Удэ классным руководителям предписали знать путь учеников

В Улан-Удэ классным руководителям предписали знать путь учеников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Комитет по образованию выпустил специальные рекомендации из-за нападений собак

Классных руководителей обязали знать путь следования от дома до школы и обратно каждого ученика. Ряд рекомендаций в связи с участившимися случаями нападения бродячих собак на детей, а также с режимом повышенной готовности по бешенству, озвучил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

В том числе школам поручено проинформировать детей и их родителей о мерах при укусах животных, о необходимости вакцинации собак и кошек против бешенства и соблюдении правил выгула домашних животных.

Также комитет рекомендовал родителям контролировать и сопровождать детей в школу и домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ участились случаи нападения собак на людей. 23 января стая бездомных животных чуть не загрызла школьника. Инцидент произошёл днём в 111 квартале. У мальчика зафиксированы многочисленные раны головы, рук и ног.

В начале февраля в Зверосовхозе на пожилую женщину напали бродячие собаки и оторвали ей кусок ноги. Жуткий снимок травмы разлетелся по соцсетям.

Также сейчас сложная ситуация с бешенством. 13 февраля в столице Бурятии был введён режим повышенной готовности. Это связано со случаями гибели диких животных, заражённых бешенством, в непосредственной близости от города – в Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах. В городе идёт массовая вакцинация домашних животных.


школы собаки
 
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