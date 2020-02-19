В управлении ЗАГС рассказали о нескольких таких случаях
14 февраля, в День всех влюблённых, были созданы новые семьи. В управлении ЗАГС Бурятии рассказали о нескольких таких парах.
В Бичурском районе была зарегистрирована пара Юрия и Ирины.
Работники ЗАГС от всей души поздравили пару с бракосочетанием, торжественно вручили свидетельство о заключении брака и пожелали крепкой любви, семейного благополучия.
Также регистрация брака произошла в Кяхтинском районном отделе. Узами брака связали Иван и Оксана, которые прожили вместе не один год. 15 февраля зарегистрированы ещё две пары: Александр и Галина, Игорь и Ольга.
В Бурятии регистрировали браки в День всех влюблённых
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