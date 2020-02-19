Виктор и Анна прожили вместе 50 лет
8 февраля во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ отпраздновали «золотой» юбилей супружеской жизни семья Виктора Ивановича и Анны Трофимовны.
В узком семейном кругу прошло чествование юбиляров, пришли поздравить самые близкие и родные люди. Юбиляры поделились, что на юбилее присутствуют те самые свидетели их торжества, которые 50 лет назад были с ними рядом.
Крепкого здоровья, долголетия, пожелали юбилярам дети и родные, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В Улан-Удэ супруги отпраздновали «золотой» юбилей
Общество, Фото:
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