В Улан-Удэ супруги отпраздновали «золотой» юбилей

Общество, Фото: ЗАГС Бурятии

Виктор и Анна прожили вместе 50 лет



8 февраля во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ отпраздновали «золотой» юбилей супружеской жизни семья Виктора Ивановича и Анны Трофимовны.



В узком семейном кругу прошло чествование юбиляров, пришли поздравить самые близкие и родные люди. Юбиляры поделились, что на юбилее присутствуют те самые свидетели их торжества, которые 50 лет назад были с ними рядом.



Крепкого здоровья, долголетия, пожелали юбилярам дети и родные, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

