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В Улан-Удэ супруги отпраздновали «золотой» юбилей

В Улан-Удэ супруги отпраздновали «золотой» юбилей
Общество,  Фото:ЗАГС Бурятии
Виктор и Анна прожили вместе 50 лет

8 февраля во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ отпраздновали «золотой» юбилей супружеской жизни семья Виктора Ивановича и Анны Трофимовны.

В узком семейном кругу прошло чествование юбиляров, пришли поздравить самые близкие и родные люди. Юбиляры поделились, что на юбилее присутствуют те самые свидетели их торжества, которые 50 лет назад были с ними рядом.

Крепкого здоровья, долголетия, пожелали юбилярам дети и родные, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
семьи юбилей
 
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