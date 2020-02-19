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Бурятские борцы поклонились Хамбо Ламе Этигэлову

Бурятские борцы поклонились Хамбо Ламе Этигэлову
Общество, 
Александр Богомоев и Балдан Цыжипов побывали в Иволгинском дацане

Сегодня бурятские борцы Александр Богомоев и Балдан Цыжипов сразу после ошеломительной встречи в улан-удэнском аэропорту отправились в Иволгинский дацан. Здесь они поклонились нетленному телу Хамбо Ламы Этигэлова.

- С большим интересом спортсмены осмотрели кедровый саркофаг, в котором Хамбо Лама Этигэлов провёл 75 лет с 1927 по 2002 год и узнали интересные факты из биографии двенадцатого главы буддистов России, - сообщила в Facebook пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.



Как сообщал «Байкал-Daily», борцы стали призёрами чемпионата Европы, прошедшего в Риме. Александр Богомоев завоевал золото, Балдан Цыжипов – бронзу.

Сегодня спортсмены вернулись на родину. В аэропорту их встретила большая толпа поклонников. Борцам даже устроили небольшой концерт с участием барабанщиков. Такой встрече удивился дагестанский спортсмен, рассказавший, что на его родине к таким победам относятся спокойнее.


спорт вольная борьба буддизм
 
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