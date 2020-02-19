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Vogue написал про бурятский балет, вызвавший шумиху в Москве

Vogue написал про бурятский балет, вызвавший шумиху в Москве
Общество, 
Модный журнал назвал «экзотической» бурятскую постановку «Талисман»

В мартовском номере журнала Vogue опубликовали статью «Полёт нормальный».

- Всё, чем живёт мировой балет, можно будет увидеть этой весной в Москве. Для этого не пришлось звать заморских гостей – хватает номинантов на «Золотую маску», - так начинается материал в известном журнале о моде.

Здесь даётся обзор спектаклей – номинантов на национальную театральную премию «Золотая маска». В числе прочих упоминается постановка Бурятского театра оперы и балета «Талисман».

- Приедет в Москву и ещё одна – экзотическая во всех смыслах – балетная Индия. Представляет её Бурятский театр оперы и балета, который, казалось, давно затерялся в бескрайней Сибири, но получил свою первую номинацию на «Маску» благодаря Александру Мишутину. Персонаж в нашем балете совершенно новый, после окончания Московского хореографического училища он долго работал в Японии. Молодой хореограф поставил забытый «Талисман» Петипа, от которого сохранились только либретто, партитура Рикардо Дриго, - говорится в публикации Vogue.

Спектакль Бурятского театра оперы и балета «Талисман» был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера», «Балет-современный танец/Женская роль»). Он будет показан в Москве в рамках фестиваля премии 29 февраля в театре «Геликон-опера».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве даже возник ажиотаж вокруг постановки. Как итог – билеты скупают перекупщики и продают их от 9 500 до 11 500 рублей.

Премьера спектакля в Улан-Удэ состоялась в апреле 2019 года. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

- Сюжет на индийскую тему, о любви, написанный прекрасным композитором Рикардо Дриго, был поставлен Мариусом Петипа в 1889 году. И на сцене после столетнего перерыва показывается в Улан-Удэ впервые. У нас премьера, получается, вековая, мировая, - рассказывал тогда Александр Мишутин, хореограф-постановщик балета «Талисман».


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