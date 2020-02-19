Vogue написал про бурятский балет, вызвавший шумиху в Москве

Модный журнал назвал «экзотической» бурятскую постановку «Талисман»
В мартовском номере журнала Vogue опубликовали статью «Полёт нормальный».
- Всё, чем живёт мировой балет, можно будет увидеть этой весной в Москве. Для этого не пришлось звать заморских гостей – хватает номинантов на «Золотую маску», - так начинается материал в известном журнале о моде.
Здесь даётся обзор спектаклей – номинантов на национальную театральную премию «Золотая маска». В числе прочих упоминается постановка Бурятского театра оперы и балета «Талисман».
- Приедет в Москву и ещё одна – экзотическая во всех смыслах – балетная Индия. Представляет её Бурятский театр оперы и балета, который, казалось, давно затерялся в бескрайней Сибири, но получил свою первую номинацию на «Маску» благодаря Александру Мишутину. Персонаж в нашем балете совершенно новый, после окончания Московского хореографического училища он долго работал в Японии. Молодой хореограф поставил забытый «Талисман» Петипа, от которого сохранились только либретто, партитура Рикардо Дриго, - говорится в публикации Vogue.
Спектакль Бурятского театра оперы и балета «Талисман» был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях («Лучший балетный спектакль», «Работа балетмейстера», «Балет-современный танец/Женская роль»). Он будет показан в Москве в рамках фестиваля премии 29 февраля в театре «Геликон-опера».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве даже возник ажиотаж вокруг постановки. Как итог – билеты скупают перекупщики и продают их от 9 500 до 11 500 рублей.
Премьера спектакля в Улан-Удэ состоялась в апреле 2019 года. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
- Сюжет на индийскую тему, о любви, написанный прекрасным композитором Рикардо Дриго, был поставлен Мариусом Петипа в 1889 году. И на сцене после столетнего перерыва показывается в Улан-Удэ впервые. У нас премьера, получается, вековая, мировая, - рассказывал тогда Александр Мишутин, хореограф-постановщик балета «Талисман».
Vogue написал про бурятский балет, вызвавший шумиху в Москве
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Виктор и Анна прожили вместе 50 лет
Александр Богомоев и Балдан Цыжипов побывали в Иволгинском дацане
Модный журнал назвал «экзотической» бурятскую постановку «Талисман»
С детьми поиграли в тематические игры и показали мультики
Пожилая женщина едва не замёрзла насмерть
В таком автомобиле можно за раз увезти полную группу и лесопожарное оборудование
Уже привиты 38 домашних собак и 19 кошек
Для красавиц провели занимательные мастер-классы
Солнечная электростанция появится в селе Нижний Торей
Горячая линия проходила с 21 января по 4 февраля
15 февраля в Сретенском женском монастыре в селе Батурино состоялся престольный праздник
Карантин в Тюменской области для эвакуированных из Китая россиян завершён
Гости из МВД пришли к ветерану домой
Учителей и школьников Бурятии приглашают организовать в своих школах праздник «Экодвор»
Празднование Сагаалгана пройдёт 24 февраля в ФСК