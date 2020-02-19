В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Ветераны и общественность отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана



15 февраля в Кяхтинском районе Бурятии прошёл ряд мероприятий, посвящённых 31-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. Почтить память невернувшихся домой солдат и тех, кто не дожил до этой памятной даты, собрались ветераны и общественность города Кяхта.



Торжественная встреча началась в городском парке на митинге. Открыли мероприятие глава района Бимба Нимаев, мэр Кяхты Евгений Степанов, заместитель по работе с личным составом в/ч 69647 Рустам Кинебаев и ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Касаткин.



- 14 февраля в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан, совет ветеранов воинов Афганистана выезжали на могилу Бориса Хлебникова в Большую Кудару, который не вернулся в те годы домой… От нашего района было призвано 40 человек, не вернулись двое, – отметил в своем выступлении Бимба Нимаев.



- Ещё один не вернувшийся герой – Алексей Шевцов. Воин-интернационалист, навечно оставшийся лейтенантом. До 1983 года проходил службу в разведывательном подразделении нашей части. С января 1984 служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Погиб в бою у населённого пункта Нагахан провинции Кандагар. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной звезды, но уже посмертно, – упомянул в своём выступлении Рустам Кинебаев о служившем в 5-й гвардейской танковой дивизии города Кяхта герое Алексее Ивановиче Шевцове.



После закрытия митинга ветераны направились в Кяхтинский краеведческий музей имени В.А. Обручева, где для них был организован «круглый стол». В тёплой дружественной обстановке за чашкой чая ветераны вспоминали все тяготы той войны. С информацией по социальному обеспечению ветеранов Афганистана выступили специалисты ведомств, которые были специально приглашены на беседу. Также они ответили на интересующие вопросы ветеранов. Не осталось незамеченным и поздравление шеф-редактора издания «Региональная Россия» Камиля Мигалаутдинова, который приехал с группой журналистов в рамках подготовки Дней Бурятии в Москве. В заключение встречи состоялся праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».

