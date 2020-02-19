В Улан-Удэ домашних животных массово прививают от бешенства

В Улан-Удэ сотрудники администрации Советского района и ветеринары 18 февраля обошли 95 дворов в микрорайоне Исток. Были привиты от бешенства 38 домашних собак и 19 кошек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ введён режим повышенной готовности в связи со случаями бешенства животных в пригородных районах - в Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском. Такое решение было принято 13 февраля на заседании комиссии по ЧС под председательством мэра Игоря Шутенкова.
Основные мероприятия по вакцинации сейчас идут в Советском районе, на границе с которым была обнаружена дикая лиса, заражённая бешенством. Составлен график вакцинации.
- Сегодня в администрациях Октябрьского и Железнодорожного районов пройдут совместные совещания с управлением ветеринарии, Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных и будет определён порядок вакцинации в этих районах. Ранее в январе-феврале проводилась плановая вакцинация животных, - сообщает пресс-служба мэрии города.
С 18 по 21 февраля включительно ветеринары проведут вакцинацию домашних животных в Истоке, 26 и 27 февраля – в микрорайоне Сокол, с 27 февраля по 1 марта включительно в микрорайоне Аэропорт будет работать передвижной пункт вакцинации. Об этом рассказали также председателям СНТ и ДНТ.
Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание животных и человека, поражающее центральную нервную систему с частым смертельным исходом в результате паралича дыхания или остановки сердца. Вирус выделяется со слюной больного животного.
Если человека покусало животное, то нужно срочно промыть рану с мылом водой, края прижечь йодом или зелёнкой, наложить стерильную повязку, немедленно обратиться в антирабический кабинет.
Всех владельцев домашних животных просят ответственно отнестись к вакцинации своих питомцев.