В Бурятии иволгинцы проведут турнир по поеданию бууз

Он состоится в районном центре в рамках празднования Белого месяца



6 марта в Иволгинском районе Бурятии пройдёт празднование Сагаалгана. Впервые мероприятие состоится в новом формате. Его проведут в селе Иволгинск в два этапа: сначала на центральном стадионе, а затем – во дворце спорта.



В 11:00 на центральном стадионе вы сможете погрузиться в традиции и обычаи бурятского этноса. Отдел культуры и туризма покажет театрализованный пролог «Амар сайн, Хулгана жэл!». Здесь же пройдёт состязание по национальной бурятской забаве – «урга таталга» (перетягивание шеста). Кульминация наступит, когда собравшиеся на праздник объединятся и станцуют ёхор.



В 12:30 празднование продолжится во дворце спорта села Иволгинск. В программе соревнований – проведение национальных игр⠀«hээр шаалган»⠀и «шагай наадан». Кроме этого, вас ждёт турнир по скоростному поеданию бууз – «Эдимэр гомбо».



Здесь же, во дворце спорта, команды оригинально поздравят всех жителей Иволгинского района, расскажут о своей малой родине, покажут концертные номера, а также презентуют и защитят свой праздничный стол «Сагаалганай уулзалга».



К участию и презентации своей малой родины приглашаются гости и жители района. Для этого нужно собрать своих земляков, организовать команду и подать заявку. Об этом сообщает районный методический культурно-досуговый центр «Мир».



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