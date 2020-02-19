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В Бурятии иволгинцы проведут турнир по поеданию бууз

В Бурятии иволгинцы проведут турнир по поеданию бууз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в районном центре в рамках празднования Белого месяца

6 марта в Иволгинском районе Бурятии пройдёт празднование Сагаалгана. Впервые мероприятие состоится в новом формате. Его проведут в селе Иволгинск в два этапа: сначала на центральном стадионе, а затем – во дворце спорта.

В 11:00 на центральном стадионе вы сможете погрузиться в традиции и обычаи бурятского этноса. Отдел культуры и туризма покажет театрализованный пролог «Амар сайн, Хулгана жэл!». Здесь же пройдёт состязание по национальной бурятской забаве – «урга таталга» (перетягивание шеста). Кульминация наступит, когда собравшиеся на праздник объединятся и станцуют ёхор.

В 12:30 празднование продолжится во дворце спорта села Иволгинск. В программе соревнований – проведение национальных игр⠀«hээр шаалган»⠀и «шагай наадан». Кроме этого, вас ждёт турнир по скоростному поеданию бууз – «Эдимэр гомбо».

Здесь же, во дворце спорта, команды оригинально поздравят всех жителей Иволгинского района, расскажут о своей малой родине, покажут концертные номера, а также презентуют и защитят свой праздничный стол «Сагаалганай уулзалга».

К участию и презентации своей малой родины приглашаются гости и жители района. Для этого нужно собрать своих земляков, организовать команду и подать заявку. Об этом сообщает районный методический культурно-досуговый центр «Мир».

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Сагаалган Иволгинский район Бурятия Иволгинск Праздники конкурсы буузы
 
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