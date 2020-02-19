На севере Бурятии открылся сельский офис врача общей практики

Общество, Фото: пресс-служба министерства строительства и модернизации ЖКК РБ

Медицинское учреждение построено в селе Романовка



В селе Романовка Баунтовского района Бурятии открылся новый офис врача общей практики. Открытие учреждения позволит увеличить выявляемость заболеваний на разных стадиях, активизировать профилактическую работу и обучение пациентов методам самоконтроля. Планируемая мощность медицинского учреждения – 40 посещений в смену.



Проект реализован, в рамках плана социального развития центров экономического роста Бурятии. Местные жители, занятые, главным образом, в животноводстве и коневодстве, а также в отрасли заготовки и переработки древесины в условиях Севера, получили благоустроенное здание офиса врача общей практики с возможностью организации дневного стационара, в том числе для беременных женщин, приёмов узких специалистов для взрослых и детей.



На строительство и покупку медицинского оборудования затрачено более 42 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Здесь будут вести приём врачи терапевтической и педиатрической практики, стоматолог; работать процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики. Помещение оснащено, в том числе, всем необходимым для маломобильных групп населения.



- Строительство подобного объекта – своевременная и жизненно важная мера, так как муниципальное образование относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера, население которого живёт и осуществляет трудовую деятельность в очень непростых климатических и экономических условиях, – отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Николай Рузавин.



Как сообщает пресс-служба республиканского минстроя, согласно плану социального развития центров экономического роста Бурятии в настоящее время ведутся работы по проектированию, прохождению экспертиз и строительству более десятка объектов здравоохранения в Иволгинском, Кяхтинском, Закаменском, Северо-Байкальском, Еравнинском и Бичурском районах республики, городах Закаменск, Северобайкальск и Улан-Удэ.

