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Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы

Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы
Общество, 
Горячая линия проходила с 21 января по 4 февраля

Роспотребнадзор с 21 января по 4 февраля проводил горячую линию по вопросам контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей продукции. Всего за это время позвонили более 120 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Типовые вопросы и ответы:

Что такое никотиновые пэки, в народности «снюс»?

Табак сосательный (снюс) – это вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли.

Никотиновые пэки которые в народности называют «Снюс» - это бестабачный аналог снюса, они могут быть в виде жевательной смеси, пластинок и леденцов которые содержат в себе высокую концентрацию никотина, опасную для жизни и здоровья людей. В технологии приготовления не используется табак, выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Но это не так.

Как объяснить школьнику про вредное воздействие никотиновых пэков?

Никотин, содержащийся в некурительной никотинсодержащей продукции – никотиновых пэках, практически мгновенно попадает в организм, всасываясь через слизистую полости рта. При таком способе употребления человек подвергается воздействию более высоких уровней токсичных веществ. Основная опасность: никотина в нём в разы больше, чем в обычной сигарете. Практически молниеносно формируется зависимость.

Что делать при обнаружении никотиновых пэков у ребёнка?

В случае обнаружения никотиновых пэков у ребёнка спокойно расспросите где он их приобрёл, в случае если никотиновые пэки приобретены в предприятиях торговли или общественного питания необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора по республике по телефону 8 (3012) 412444, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 8 (3012)437083. Если кто-то угостил вашего ребенка или он приобрёл с рук, то необходимо обратиться в дежурную часть полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в марте рассмотрят законопроект о запрете продажи снюсов.


Роспотребнадзор снюсы
 
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