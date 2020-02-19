Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы

Горячая линия проходила с 21 января по 4 февраля
Роспотребнадзор с 21 января по 4 февраля проводил горячую линию по вопросам контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей продукции. Всего за это время позвонили более 120 человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Типовые вопросы и ответы:
Что такое никотиновые пэки, в народности «снюс»?
Табак сосательный (снюс) – это вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли.
Никотиновые пэки которые в народности называют «Снюс» - это бестабачный аналог снюса, они могут быть в виде жевательной смеси, пластинок и леденцов которые содержат в себе высокую концентрацию никотина, опасную для жизни и здоровья людей. В технологии приготовления не используется табак, выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Но это не так.
Как объяснить школьнику про вредное воздействие никотиновых пэков?
Никотин, содержащийся в некурительной никотинсодержащей продукции – никотиновых пэках, практически мгновенно попадает в организм, всасываясь через слизистую полости рта. При таком способе употребления человек подвергается воздействию более высоких уровней токсичных веществ. Основная опасность: никотина в нём в разы больше, чем в обычной сигарете. Практически молниеносно формируется зависимость.
Что делать при обнаружении никотиновых пэков у ребёнка?
В случае обнаружения никотиновых пэков у ребёнка спокойно расспросите где он их приобрёл, в случае если никотиновые пэки приобретены в предприятиях торговли или общественного питания необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора по республике по телефону 8 (3012) 412444, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 8 (3012)437083. Если кто-то угостил вашего ребенка или он приобрёл с рук, то необходимо обратиться в дежурную часть полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в марте рассмотрят законопроект о запрете продажи снюсов.
Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы
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