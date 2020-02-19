Солнечная электростанция появится в селе Нижний Торей
В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии построят солнечную электростанцию. Электростанцию мощностью 45 МВт планирует возвести в этом году одна из крупнейших в России компаний в области солнечной энергетики ГК «Хевел». Объём инвестиций составит 3,4 миллиарда рублей.
- Построенная электростанция улучшит качество электроснабжения. Её плановая годовая выработка электроэнергии составит 62,7 млн кВт•ч в год. Благодаря строительству объекта значительно снизится выброс углекислого газа в атмосферу до 10,5 тысяч тонн CO2 в год. Будут созданы дополнительно 18 рабочих мест, – заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Ьурятии Александр Аюшеев.
В настоящее время сформирован земельный участок под размещение солнечной электростанции, разработана схема выдачи мощности, в сетевую организацию подана заявка для технологического присоединения станции к электрическим сетям.
Как сообщает пресс-служба минтранса Бурятии, в 2017-2019 гг. в республике уже было построено пять электростанций в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Бичурском и Хоринском районах.
В Бурятии построят шестую солнечную электростанцию
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