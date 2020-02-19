 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Февраля

18 Февраля

Популярное

В Бурятии построят шестую солнечную электростанцию

В Бурятии построят шестую солнечную электростанцию
Общество,  Фото:pixabay.com
Солнечная электростанция появится в селе Нижний Торей

В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии построят солнечную электростанцию. Электростанцию мощностью 45 МВт планирует возвести в этом году одна из крупнейших в России компаний в области солнечной энергетики ГК «Хевел». Объём инвестиций составит 3,4 миллиарда рублей.

- Построенная электростанция улучшит качество электроснабжения. Её плановая годовая выработка электроэнергии составит 62,7 млн кВт•ч в год. Благодаря строительству объекта значительно снизится выброс углекислого газа в атмосферу до 10,5 тысяч тонн CO2 в год. Будут созданы дополнительно 18 рабочих мест, – заявил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Ьурятии Александр Аюшеев.

В настоящее время сформирован земельный участок под размещение солнечной электростанции, разработана схема выдачи мощности, в сетевую организацию подана заявка для технологического присоединения станции к электрическим сетям.

Как сообщает пресс-служба минтранса Бурятии, в 2017-2019 гг. в республике уже было построено пять электростанций в Кабанском, Тарбагатайском, КяхтинскомБичурском и Хоринском районах.
энергетика электроэнергия электростанция солнечная энергия строительство Джидинский район Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Финалисток конкурса «Миссис Бурятия» обучили искусству женственности
Финалисток конкурса «Миссис Бурятия» обучили искусству женственности
Общество, 19.02.2020
Для красавиц провели занимательные мастер-классы
В Бурятии построят шестую солнечную электростанцию
В Бурятии построят шестую солнечную электростанцию
Общество, 19.02.2020
Солнечная электростанция появится в селе Нижний Торей
Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы
Более 120 жителей Бурятии задали вопросы про снюсы
Общество, 19.02.2020
Горячая линия проходила с 21 января по 4 февраля
Бурятский митрополит назвал женский монастырь «жемчужиной Бурятии»
Бурятский митрополит назвал женский монастырь «жемчужиной Бурятии»
Общество, 19.02.2020
15 февраля в Сретенском женском монастыре в селе Батурино состоялся престольный праздник
Студентки из Улан-Удэ провели после Китая две недели в карантине
Студентки из Улан-Удэ провели после Китая две недели в карантине
Общество, 19.02.2020
Карантин в Тюменской области для эвакуированных из Китая россиян завершён
В Бурятии ветерану милиции подарили стиральную машину
В Бурятии ветерану милиции подарили стиральную машину
Общество, 19.02.2020
Гости из МВД пришли к ветерану домой
В школах Бурятии призывают устроить «экодворы»
В школах Бурятии призывают устроить «экодворы»
Общество, 19.02.2020
Учителей и школьников Бурятии приглашают организовать в своих школах праздник «Экодвор»
Улан-удэнцы услышат этно-группу «SHONO» в Сагаалган
Улан-удэнцы услышат этно-группу «SHONO» в Сагаалган
Общество, 19.02.2020
Празднование Сагаалгана пройдёт 24 февраля в ФСК
Улан-удэнцы добились изменения схемы маршрута № 16, 16
Улан-удэнцы добились изменения схемы маршрута № 16, 16
Общество, 19.02.2020
На пути следования появились новые остановки
В Бурятии в ближайшие дни будут умеренные морозы
В Бурятии в ближайшие дни будут умеренные морозы
Общество, 19.02.2020
Бурятский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды с 19 по 25 февраля
Возвращение бурятских борцов в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
Возвращение бурятских борцов в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
Общество, 19.02.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной встречи Александра Богомоева и Балдана Цыжипова с чемпионата Европы
Жительницу Бурятии 10 лет не переселяют из «несуществующего» дома
Жительницу Бурятии 10 лет не переселяют из «несуществующего» дома
Общество, 19.02.2020
Переселиться из аварийного жилья женщина не может из-за технической ошибки в адресе
Экспозиция из московского музея Победы прибыла в Улан-Удэ
Экспозиция из московского музея Победы прибыла в Улан-Удэ
Общество, 19.02.2020
В столице Бурятии открылась выставка «Дети и война»
Россия запретила въезд гражданам Китая
Россия запретила въезд гражданам Китая
Общество, 19.02.2020
Въезд в Россию гражданам Китая приостановят с 20 февраля
В Бурятии пенсионер ФСИН после 20 лет службы остался без жилья
В Бурятии пенсионер ФСИН после 20 лет службы остался без жилья
Общество, 19.02.2020
Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии после увольнения со службы лишаются крыши над головой
^