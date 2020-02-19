Бурятский митрополит назвал женский монастырь «жемчужиной Бурятии»

15 февраля в Сретенском женском монастыре в селе Батурино состоялся престольный праздник



В 2020 году обители исполняется 20 лет. Праздничную литургию возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Ему сослужили секретарь епархии иеромонах Иов Маркелов, протоиерей Калинник Подлосинский (Иркутская епархия), протоиерей Михаил Литвинов, иерей Владимир Смирнов (Иркутская епархия), иерей Николай Корниенко, иерей Андрей Баташов, протодиакон Максим Пахолков, диакон Сергей Панфилов.



- Храм был наполнен богомольцами. По случаю праздника в монастырь прибыли более 300 человек из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Усолья, Тайшета, многих районов Бурятии: Кижинги, Заиграево, Гусиноозерска, Ильинки, Аршана, - сообщили в Бурятской митрополии.



Митрополит Савватий отметил, что Сретенский женский монастырь является жемчужиной Бурятии. Архиерей поздравил с праздником, поблагодарил игуменью Нику, насельниц и паломников.



После митрополит Савватий совершил чин освящения свечей на Сретение.





