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Студентки из Улан-Удэ провели после Китая две недели в карантине

Студентки из Улан-Удэ провели после Китая две недели в карантине
Общество,  Фото:plsovetov
Карантин в Тюменской области для эвакуированных из Китая россиян завершён

Две улан-удэнские студентки, эвакуированные из заражённого коронавирусом Китая, скоро вернутся домой. Девушки находились две недели на карантине в Тюмени. Всего там собралось 144 эвакуированных человека.

Сегодня появилась информация о том, что все эвакуированные из Китая россияне покидают карантинный центр «Градостроитель» в Тюменской области. Они разъедутся по 44 городам. Большинство эвакуированных - 33 человека – после карантина собираются в Москву. По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. Также в списке городов фигурируют Екатеринбург, Новокузнецк, Киров, Казань, Омск, Иркутск и др. Также планируют отправиться домой граждане Украины, Казахстана, Республики Беларусь, Узбекистана, Армении и Таджикистана.

- К счастью для всех нас, карантин завершился успешно - пробы показали, что ни у кого из гостей нет коронавирусной инфекции, - сообщил в Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

В паблике «Площадь Советов» появилась видеозапись, которую сделали улан-удэнки в аэропорту «Байкал» на дозаправке транспортного самолёта из Китая.

- С днём рождения, солнце моё. Я тут тебе подарок подогнала – военный самолёт. Тебе нравится? – говорит одна из девушке другой.


Как сообщал «Байкал-Daily», когда самолёт с эвакуированными россиянами приземлился в Улан-Удэ в начале февраля, многие пассажиры удивились сильным морозам – в тот день столбик термометра опускался до -30 градусов. Замёрзли не только туристы, но и чай с пирожками, который был приготовлен для них в качестве перекуса. Соотечественники жаловались также на отсутствие удобств в самом самолёте.

Россия запретила въезд гражданам Китая с 20 февраля.

По последним данным, количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 2004 человек. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали четыре человека.
Китай коронавирус
 
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