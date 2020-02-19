Учителей и школьников Бурятии приглашают организовать в своих школах праздник «Экодвор»
Праздники проводятся в рамках общероссийской программы «Разделяй с нами», которая направлена на развитие культуры раздельного сбора и грамотного обращения с отходами, сообщает движение ЭКА.
В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, квесты, викторины, обмен вещами и другие активности.
Организаторы приглашают проводить школьные «экодворы» до 31 апреля 2020 года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Школьныйэкодвор.рф и получить пошаговую инструкцию.
В мае 2020 года будут объявлены пять школ, которые провели самые яркие праздники и собрали наибольшее количество вторсырья.
Все участники получат именные дипломы всероссийского проекта, а самых активных ждут полезные экопризы.
В школах Бурятии призывают устроить «экодворы»
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