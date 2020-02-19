Празднование Сагаалгана пройдёт 24 февраля в ФСК
Известная иркутская этно-группа «SHONO» выступит на праздничном концерте Сагаалгана в ФСК вместе с артистами этнической Бурятии и Монголии.
Руководитель группы – Александр Архинчеев, исполнитель горлового пения, бурятских народных сказаний и эпосов-улигеров, мастер импровизации. Концерты группы проходят в Иркутской области, Бурятии и за рубежом. Осенью 2019 года коллектив «SHONO» выступил на фестивале сибирской культуры во французском Лилле.
Начало праздничного концерта, который состоится в ФСК 24 февраля, в 15 часов.
С 13 часов развернётся выставка картин, скульптур, ювелирных украшений. В фойе ФСК можно будет приобрести подарки, сувениры, книги, поиграть в национальные игры, поучиться бурят-монгольской каллиграфии, пошиву бурятской одежды на площадках мастер-классов.
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Улан-удэнцы услышат этно-группу «SHONO» в Сагаалган
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