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В городах Забайкалья появятся граффити с изображением героев войны

В городах Забайкалья появятся граффити с изображением героев войны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе объявлен конкурс эскизов граффити, посвящённый 75-летию Победы

В Забайкальском крае стартовал региональный конкурс эскизов граффити, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

-Забайкальский конкурс эскизов граффити вошёл в перечень ключевых мероприятий Года памяти и славы в России. В этот юбилейный год нам особенно важно рассказывать о подвиге наших предков. В качестве темы для конкурса мы выбрали изображение маршалов или героев Великой Отечественной войны. Жюри определит три лучших проекта, которые будут реализованы в Чите, Краснокаменске и Нерчинске, – рассказала министр культуры Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

Участником конкурса может стать любой житель Забайкальского края. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Приём заявок осуществляется до 15 марта включительно.

Участник конкурса в установленный срок подаёт заявку и эскиз работы, выполненный в любой технике, в цвете на адрес электронной почты chita-muzei@yandex.ru (форматы jpg, gif, psd, tif, bmp, png в архиве zip или rar). Файл должен содержать фамилию, имя, отчество изображённого в работе человека.

Как информирует пресс-служба минкультуры края, 2020-й объявлен Годом памяти и славы в России. Первым мероприятием во всех регионах страны стала акция «Блокадный хлеб». Её участниками стали более 300 тысяч забайкальцев.

Ранее, конкурс граффити о Победе был объявлен в Бурятии.
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