Они будут отдыхать с 22 по 25 февраля
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края выступило с разъяснениями для работодателей края о переносе выходного дня с 24 на 25 февраля 2020 года в связи с отмечаемым праздником Белого месяца «Сагаалган».
- Так как установленный в Забайкальском крае праздничный день Белого месяца «Сагаалган» в 2020 году совпал с выходным днём 24 февраля, то в соответствии с нормами Трудового Кодекса РФ выходной день переносится на следующий после него рабочий день, то есть на 25 февраля 2020 года, – говорится в сообщении.
Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе, нерабочими в этом году будут:
22 февраля (суббота);
23 февраля (воскресенье) – нерабочий праздничный день – День защитника Отечества (как и в целом в Российской Федерации);
24 февраля (понедельник) – нерабочий праздничный день – праздник Белого месяца «Сагаалган»;
25 февраля – выходной день в связи с переносом с 24 февраля.
Согласно краевому закону, первый день Нового года по лунному календарю – праздник Белого месяца «Сагаалган» на территории Забайкальского края установлен нерабочим (праздничным) днем. Дата праздника ежегодно объявляется постановлением губернатора Забайкальского края. На основании информации, предоставленной Буддийской традиционной Сангхой России, датой праздника Белого месяца «Сагаалган» в 2020 году является 24 февраля. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.
Напомним, что жители Бурятии также будут отдыхать четыре дня.
Забайкальцев ждут четыре нерабочих дня
Общество, Фото:
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