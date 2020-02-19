Бурятский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды с 19 по 25 февраля
20 февраля ожидается влияние циклона с юга, местами снег различной интенсивности.
В остальное время без существенных осадков, умеренно-морозная погода. К 25-му числа ожидается повышение дневных температур на 2-4 градуса.
В Бурятии в ближайшие дни будут умеренные морозы
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