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В Бурятии в ближайшие дни будут умеренные морозы

В Бурятии в ближайшие дни будут умеренные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятский Гидрометцентр озвучил прогноз погоды с 19 по 25 февраля

20 февраля ожидается влияние циклона с юга, местами снег различной интенсивности.

В остальное время без существенных осадков, умеренно-морозная погода. К 25-му числа ожидается повышение дневных температур на 2-4 градуса.
прогноз погоды
 
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