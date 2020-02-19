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Возвращение бурятских борцов в Улан-Удэ вызвало ажиотаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной встречи Александра Богомоева и Балдана Цыжипова с чемпионата Европы

В улан-удэнском аэропорту «Байкал» сегодня утром торжественно встретили бурятских борцов: Александра Богомоева, ставшего чемпионом Европы, и Балдана Цыжипова, бронзового призёра. В зале аэропорта собралось большое количество поклонников борцов.

Для борцов устроили даже небольшой концерт, перед ними выступили артисты, сыгравшие на барабанах. Масштабу удивился даже спортсмен из Дагестана. Он высказал своё мнение в паблике «Борцы Бурятии», просмотрев видеозапись из аэропорта.

- Столько людей вышло встречать одного борца. Он же не Олимпиаду выиграл. Там лидеры не боролись даже. Мы – дагестанцы – особо не радуемся, когда Европу выигрывают наши, так как там не все лидеры борются, как бы второстепенный турнир. Но вы молодцы, хорошая поддержка, - признался дагестанский спортсмен.

С приветственным словом выступил министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов. Он назвал борцов «бурятскими львами», проявившими характер в упорной борьбе.

- Мне, наверное, больше всех повезло, поскольку я болел с трибун за наших львов, по-другому я их назвать не могу. Настоящие львы бурятской земли, которые проявили просто колоссальные мужество, характер и доказали всему мировому борцовскому сообществу, что в Бурятии есть настоящие воины, - сказал министр.

Старший тренер сборной команды Бурятии Валерий Иванов считает, что у Балдана Цыжипова хорошие шансы на лицензию на участие в Олимпийских играх.

- Я пожелаю всем нам провести чемпионат России на хорошем уровне, и дальше уже Олимпийские игры. Надо работать уже сейчас. Саша у нас сказал, что может уже в олимпийскую весовую категорию пойдёт. Балдан во всеоружии, должен уже идти завоёвывать лицензию на Олимпийские игры, мы думаем, что завоюет. На чемпионате России будет решаться, кто поедет за тяжёлый вес за сборную России, - сказал Валерий Иванов.

Один из двух виновников торжества Александр Богомоев признался, что ему очень приятна такая тёплая встреча.

- Хотел бы поблагодарить своих тренеров, также хотелось бы сказать большое спасибо главе, за то, что помогает нам с выездами, ЗГРП сказать больше спасибо, за то, что провели столько сборов, к «ярыгинскому» турниру подошли хорошо… Спасибо, что встретили, - поблагодарил Александр Богомоев.

Балдан Цыжипов присоединился к этим словам и и также поблагодарил за радушный приём.

Встречавшие скандировали «Гип-гип ура!» и аплодировали. Судя по всему, сами борцы не ожидали такого масштабного приветствия в аэропорту. Видно, что молодые люди немного стеснялись и не знали, как следует себя вести.

Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Богомоев свою золотую медаль чемпионата Европы посвятил памяти убитого Юрия Власко. Бронзовую медаль Балдана Цыжипова главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал «медалью с золотым отливом».

Дзамболат Тедеев обратился к главе Бурятии с просьбой предоставить обоим борцам жильё.

В апреле Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин.
спорт вольная борьба чемпионат Европы Александр Богомоев
 
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