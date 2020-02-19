Россия запретила въезд гражданам Китая

Россия с 00:00 20 февраля временно приостанавливает пропуск в страну граждан Китая из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Запрет распространяется на тех, кто намеревается приехать в Россию с трудовой, частной, учебной или туристической целью. Единственное исключение даётся для транзитных пассажиров.
«Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР», - говорится в официальном сообщении.
Ранее Россия закрыла чартерное авиасообщение с Китаем. С 3 февраля перестали ходить поезда из России в Китай. 31 января российские власти закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем, в том числе в Забайкальском крае.
По последним данным, количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 2004 человек. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали четыре человека. Всего в Китае зафиксированы 74 185 подтверждённых случаев заболевания. 14 тысяч больных удалось вылечить, ещё более пяти тысяч находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Ранее случаи заражения были зафиксированы в России - заболевших обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. В обоих случаях инфицированными оказались граждане КНР, они уже вылечились и выписались из больниц.
Двое граждан России заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который до 19 февраля стоит на карантине в порту японского города Йокогама. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщалось об одной заболевшей россиянке на борту лайнере, позже госпитализировали её супруга.
- В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально, — говорится в сообщении посольства.
В посольстве России в Японии рассказали, что, по уточнённым данным японских властей, у самой женщины из России заражение пока точно не диагностировано, она госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава «с учетом высокого риска инфицирования».
На Diamond Princess в карантине также оказался уроженец Бурятии, он здоров и сообщил недавно, что эвакуироваться не собирается. Всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек из 56 стран (24 граждан России), инфекцию нашли у 524 из них.