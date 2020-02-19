Россия запретила въезд гражданам Китая





В посольстве России в Японии рассказали, что, по уточнённым данным японских властей, у самой женщины из России заражение пока точно не диагностировано, она госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава «с учетом высокого риска инфицирования».





На Diamond Princess в карантине также оказался уроженец Бурятии, он здоров и сообщил недавно, что эвакуироваться не собирается . Всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек из 56 стран (24 граждан России), инфекцию нашли у 524 из них.















- В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни без симптомов, чувствует себя нормально, — говорится в сообщении посольства.