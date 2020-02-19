В копилке спортсменов 6 наград высшей пробы
С 14 по 16 февраля в Нерюнгри прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. В соревнованиях приняли участие борцы из Бурятии и Забайкальского края.
По результатам чемпионата места распределились следующим образом:
Весовая категория до 61 кг: Бэлигто Хайдапов (Бурятия-Забайкальский край) – 3 место;
Весовая категория до 65 кг: Баясхалан Очиров (Бурятия) – 1 место, Балдан Содномов (Забайкальский край) – 3 место;
Весовая категория до 70 кг: Булат Батоев (Бурятия-Забайкальский край) – 1 место, Очир Доржиев (Бурятия) – 2 место;
Весовая категория до 74 кг: Буян Цыренов (Бурятия) – 3 место;
Весовая категория до 79 кг: Алексей Сабидаев (Бурятия) – 1 место, Аюр Галсанов (Бурятия) – 3 место;
Весовая категория до 86 кг: Барас Базаров (Бурятия) – 1 место, Тимур Баторов (Бурятия) – 3 место;
Весовая категория до 92 кг: Цэдаши Дугаров (Бурятия-Забайкальский край) – 2 место, Булат Дашинимаев (Бурятия) – 3 место;
Весовая категория до 97 кг: Алексей Анищик (Бурятия) – 1 место, Руслан Абдулаев (Бурятия) – 2 место;
Весовая категория до 125 кг: Батор Доржиев (Бурятия) – 1 место, Эрдэм Цыренжапов (Бурятия-Забайкальский край) – 3 место.
Победители и призёры получили право выступать на чемпионате России, который пройдёт в апреле в Улан-Удэ.
Вольники Бурятии завоевали 15 медалей чемпионата ДФО
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