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Голову Ленина в Улан-Удэ «защитили» от гриппа и коронавируса

Голову Ленина в Улан-Удэ «защитили» от гриппа и коронавируса
Общество, 
На памятник Ленину «надели» медицинскую маску

В паблике uu_news появилось шуточное видео, на котором на голову Ленина «нацепили» медицинскую маску. Правда, не настоящую, а нарисованную видеодизайнером. Просмотрели на данный момент короткий ролик более 17 тысяч раз. Одни пользователи одобрили запись, другие отнеслись негативно:

«А че-нить действительно прикольное будет от автора? Или всем прям-таки нравится графика ради графики»
«Кринжовый графон»
«Как радостно, что в Бурятии 3д графику кто-то знает»
«Прикольно».


Шутка связана с ажиотажем в Бурятии вокруг нехватки медицинских масок. Как сообщал «Байкал-Daily», цены на маски в некоторых аптеках подскочили в 14 раз. Властям пришлось экстренно договариваться о поставках новых партий в аптеки Бурятии. Школы в Улан-Удэ закрыты на карантин с 10 февраля до, как минимум, 26-го числа. Эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен по всей республике.

В начале февраля настоящую медицинскую маску неизвестные надели также на памятник Чехову на улице Ленина. Маска была здесь ещё несколько дней.

Около 10 лет назад молодые активисты в Улан-Удэ сшили для памятника Ленина настоящую огромную четырёхслойную маску. Они даже были готовы надеть маски на все памятники в городе, но тогда против выступила мэрия.

В январе 2020-го в связи с ситуацией со смогом на голову Ленина «надели» противогаз.
памятник
 
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