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Александр Богомоев рассказал, как разозлил Балдана Цыжипова

Александр Богомоев рассказал, как разозлил Балдана Цыжипова
Общество, 
Чемпион Европы Александр Богомоев поделился, какой в жизни бронзовый призёр Балдан Цыжипов

Одной из сенсаций чемпионата Европы по спортивной борьбе в Риме стала медаль вольника из Бурятии Балдана Цыжипова в тяжёлом весе. Мало кто верил, что в Риме он уступит только трёхкратному чемпиону мира и призёру Рио-2016 Гено Петриашвили. О Балдане рассказал партнёр по команде, сосед по номеру, чемпион Европы-2020 Александр Богомоев. Интервью приводит федерация спортивной борьбы России на портале WRESTRUS.RU.

— С Балданом Цыжиповым мы всю жизнь боремся, и знакомы с тех пор, как я начал тренироваться в Улан-Удэ, — рассказал Александр Богомоев. — Он очень хорошо борется по национальной борьбе, неплохо зарабатывает. Борьбу проводят и среди дацанов, он там постоянно выигрывает: помню он как-то рассказывал, что выиграл 50 баранов!

— И куда он их девает?

— Продаёт, поэтому и зарабатывает (улыбается). Так что есть в нём предпринимательский талант.

— У Цыжипова такие черты лица, что кажется, что он всё время улыбается...

— Вообще часто бывает, что большие люди — добрые, поэтому я всегда стараюсь Балдана задеть, но разозлить его непросто. Но вот когда выходит на схватки, злить его нужно. Вот видите, разозлился — и взял бронзу чемпионата Европы.

— И как вы его разозлили?

— Мы же в одном номере жили в Риме, и мне было важно, чтобы он не храпел. И я его предупредил: Балдан, будешь храпеть — буду будить! Но мне неудобств он в целом не доставил. Когда гоняешь вес, реагируешь на любой звук, на любой шорох — да и уснуть получается далеко не всегда.

— Что значит бронза Балдана Цыжипова для Бурятии?

— Для Бурятии любая медаль — как золотая, а в его случае — особенно. Он уступил только Гено Петриашвили, взял медаль. Красавчик! Думаю, Цыжипов сейчас поймает кураж — он достойный тяж, у которого есть потенциал...

— Что на это указывает?

— Отрезки сильно бегает, канат любит. Его немного подкачать, научить в ноги проходить — и будет как Гено!

Как сообщал «Байкал-Daily», золотую медаль чемпионата Европы Александр Богомоев посвятил памяти убитого Юрия Власко. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал бронзу Балдана Цыжипова «медалью с золотым отливом».

Дзамболат Тедеев обратился к главе Бурятии с просьбой предоставить обоим борцам жильё.

Сегодня Богомоев и Цыжипов вернулись в Улан-Удэ. В аэропорту их встречала большая толпа.
спорт вольная борьба чемпионат Европы Александр Богомоев
 
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