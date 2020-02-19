Александр Богомоев рассказал, как разозлил Балдана Цыжипова

Чемпион Европы Александр Богомоев поделился, какой в жизни бронзовый призёр Балдан Цыжипов
Одной из сенсаций чемпионата Европы по спортивной борьбе в Риме стала медаль вольника из Бурятии Балдана Цыжипова в тяжёлом весе. Мало кто верил, что в Риме он уступит только трёхкратному чемпиону мира и призёру Рио-2016 Гено Петриашвили. О Балдане рассказал партнёр по команде, сосед по номеру, чемпион Европы-2020 Александр Богомоев. Интервью приводит федерация спортивной борьбы России на портале WRESTRUS.RU.
— С Балданом Цыжиповым мы всю жизнь боремся, и знакомы с тех пор, как я начал тренироваться в Улан-Удэ, — рассказал Александр Богомоев. — Он очень хорошо борется по национальной борьбе, неплохо зарабатывает. Борьбу проводят и среди дацанов, он там постоянно выигрывает: помню он как-то рассказывал, что выиграл 50 баранов!
— И куда он их девает?
— Продаёт, поэтому и зарабатывает (улыбается). Так что есть в нём предпринимательский талант.
— У Цыжипова такие черты лица, что кажется, что он всё время улыбается...
— Вообще часто бывает, что большие люди — добрые, поэтому я всегда стараюсь Балдана задеть, но разозлить его непросто. Но вот когда выходит на схватки, злить его нужно. Вот видите, разозлился — и взял бронзу чемпионата Европы.
— И как вы его разозлили?
— Мы же в одном номере жили в Риме, и мне было важно, чтобы он не храпел. И я его предупредил: Балдан, будешь храпеть — буду будить! Но мне неудобств он в целом не доставил. Когда гоняешь вес, реагируешь на любой звук, на любой шорох — да и уснуть получается далеко не всегда.
— Что значит бронза Балдана Цыжипова для Бурятии?
— Для Бурятии любая медаль — как золотая, а в его случае — особенно. Он уступил только Гено Петриашвили, взял медаль. Красавчик! Думаю, Цыжипов сейчас поймает кураж — он достойный тяж, у которого есть потенциал...
— Что на это указывает?
— Отрезки сильно бегает, канат любит. Его немного подкачать, научить в ноги проходить — и будет как Гено!
Как сообщал «Байкал-Daily», золотую медаль чемпионата Европы Александр Богомоев посвятил памяти убитого Юрия Власко. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал бронзу Балдана Цыжипова «медалью с золотым отливом».
Дзамболат Тедеев обратился к главе Бурятии с просьбой предоставить обоим борцам жильё.
Сегодня Богомоев и Цыжипов вернулись в Улан-Удэ. В аэропорту их встречала большая толпа.
Александр Богомоев рассказал, как разозлил Балдана Цыжипова
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Чемпион Европы Александр Богомоев поделился, какой в жизни бронзовый призёр Балдан Цыжипов
Собственник не оплатил ранее выписанный штраф вовремя
Иностранцы имели статус лиц без гражданства
Неудобства произошли из-за проведения ремонтных работ
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина превысил срок пребывания в России, находясь в стране без визы
Приём будет проходить в Кабанске
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике преимущественно без осадков
Это будет сделано с согласия авторов и для соблюдения традиций
На соревнования поедут спортсмены из Бурятии
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»
Финал регионального этапа пройдёт 27 марта
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики