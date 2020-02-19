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В Улан-Удэ вручили паспорта монахам из Индии

В Улан-Удэ вручили паспорта монахам из Индии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Иностранцы имели статус лиц без гражданства

Сегодня в управлении по вопросам миграции МВД по Бурятии заместитель начальника управления полковник полиции Вадим Крутиян вручил паспорта граждан России уроженцам Индии и Монголии.

Главный документ гражданина Российской Федерации получили двое священнослужителей местной буддийской религиозной организации Улан-Удэ «Мамба-Дацан». Они были воспитанниками мужского монастыря в Индии, на момент прибытия в Бурятию имели статус лиц без гражданства.


Также паспорт Российской Федерации вручён уроженке Монголии, длительное время проживавшей на Украине. Женщина приехала в Бурятию для воссоединения с семьёй.

В торжественной обстановке обладатели новых паспортов произнесли торжественную клятву и присягнули на верность России.

В конце мероприятия участники сделали памятные фото с сотрудниками полиции и высказали слова благодарности за оказание квалифицированной помощи в подготовке документов, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
миграционная служба
 
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