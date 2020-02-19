В Улан-Удэ вручили паспорта монахам из Индии

Главный документ гражданина Российской Федерации получили двое священнослужителей местной буддийской религиозной организации Улан-Удэ «Мамба-Дацан». Они были воспитанниками мужского монастыря в Индии, на момент прибытия в Бурятию имели статус лиц без гражданства.







Сегодня в управлении по вопросам миграции МВД по Бурятии заместитель начальника управления полковник полиции Вадим Крутиян вручил паспорта граждан России уроженцам Индии и Монголии.Также паспорт Российской Федерации вручён уроженке Монголии, длительное время проживавшей на Украине. Женщина приехала в Бурятию для воссоединения с семьёй.В торжественной обстановке обладатели новых паспортов произнесли торжественную клятву и присягнули на верность России.В конце мероприятия участники сделали памятные фото с сотрудниками полиции и высказали слова благодарности за оказание квалифицированной помощи в подготовке документов, сообщает пресс-служба республиканского МВД.