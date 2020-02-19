Неудобства произошли из-за проведения ремонтных работ
Накануне, 18 февраля, в 16:00 для устранения утечки на сети холодного водоснабжения в лотке тепловой трассы, в районе улицы Герцена, 13, в Улан-Удэ отключили холодную воду.
Без водоснабжения остались: детский сад №161 «Ёлочка», Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», городская больница №4, многоэтажные жилые дома ул. Комарова, 16,19, частный сектор ул. Герцена, пер. Невского.
В 16:45 исключили из схемы аварийный участок и восстановили подачу холодного водоснабжения всем потребителям по нормальной схеме.
Подвоз воды не осуществлялся, в связи со своевременным формированием запаса питьевой воды. Время отключения составило 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Детсад, поликлиника и дома в Улан-Удэ около часа оставались без воды
Общество, Фото:
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