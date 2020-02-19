Из Бурятии выдворят иностранца без визы

Мужчина превысил срок пребывания в России, находясь в стране без визы



10 февраля Кяхтинский районный суд Бурятии признал виновным иностранного гражданина в нарушение режима пребывания в Российской Федерации. У иностранца не было документов, подтверждающих право на пребывание в России. Гражданину назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации с административным штрафом в две тысячи рублей.



Судом установлено, что мужчина прибыл в Россию 9 января. Сотрудниками органа пограничного контроля МАПП «Кяхта» установлено, что мужчина прибыл с частной целью в порядке, не требующем получения визы.



Однако, срок пребывания на территории Российской Федерации составляет 32 дня. По истечении срока пребывания о выдаче визы не обращался, в настоящее время иностранец уклоняется от выезда из России, что является нарушением.



В суде мужчина полностью признал свою вину. Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

