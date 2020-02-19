Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Приём будет проходить в Кабанске



Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков 26 февраля в прокуратуре Кабанского района по адресу село Кабанск, улица Кооперативная, 3 «б» проведёт приём граждан.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-38) 43-0-94, 43-1-87.



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