В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство

Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах



В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений готовятся к масштабному полевому выходу. Военные отработают одиночную подготовку, затем будет проведено тактико-специальное учение в составе подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Практической частью предусмотрен марш в заданный район с выполнением задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Прибыв в назначенный район, военные инженеры развернут полевые электростанции для обеспечения действий группировки войск и приступят к выполнению задач по предназначению.



В рамках учения военные будут искать взрывоопасные предметы с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и манёвра войск.



Также военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжёлой инженерной техники типа инженерной машины разграждения.



Кроме того, группы разминирования выполнят инженерную разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов.



К учению привлечено более 500 человек, задействовано около 100 единиц специальной техники.

