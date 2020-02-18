В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство

Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
В Бурятии военнослужащие инженерных подразделений готовятся к масштабному полевому выходу. Военные отработают одиночную подготовку, затем будет проведено тактико-специальное учение в составе подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Практической частью предусмотрен марш в заданный район с выполнением задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Прибыв в назначенный район, военные инженеры развернут полевые электростанции для обеспечения действий группировки войск и приступят к выполнению задач по предназначению.
В рамках учения военные будут искать взрывоопасные предметы с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и манёвра войск.
Также военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжёлой инженерной техники типа инженерной машины разграждения.
Кроме того, группы разминирования выполнят инженерную разведку дорожного полотна на наличие взрывоопасных предметов.
К учению привлечено более 500 человек, задействовано около 100 единиц специальной техники.
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