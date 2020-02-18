Маршрут продлили по просьбам пассажиров
Маршрут №16 в Улан-Удэ продлевается до улицы Лимонова. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
С 20 февраля, по просьбам пассажиров, маршрут № 16 (от микрорайона Забайкальский) будет продлён до улицы Лимонова. Конечная остановка будет находиться около комбината по благоустройству (ул.Октябрьская, 50).
- Протяжённость маршрута – 19,9 км. Ранее конечная остановка была на Элеваторе. Ожидается, что нововведению будут рады многие пассажиры, особенно те, кто работает в районе ЛВРЗ, - уточнили в МУП «Городские маршруты».
В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Маршрут продлили по просьбам пассажиров
Только за неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ
Природу в Бурятии назвали «отличным миксом для незабываемого отпуска»
Работы принимают до 4 мая
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ
Мероприятие состоится в ближайшие выходные
В окрестностях посёлка Подгорный в Красноярском крае состоялся третий этап Кубка России по зимнему триатлону
Люди станцуют на площади перед стадионом «Труд»
Всего на полигонах задействовано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники
Электронная регистрация на встречу закрылась за четыре часа
Они находятся в пяти районах республики
Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
Содействие окажут росгвардейцы и дружинники
Книга «Моя Бурятия» «Минии Буряад орон» - это второй том автора
Необычную инициативу обсуждают сейчас в мэрии