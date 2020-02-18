В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Маршрут продлили по просьбам пассажиров



Маршрут №16 в Улан-Удэ продлевается до улицы Лимонова. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».



С 20 февраля, по просьбам пассажиров, маршрут № 16 (от микрорайона Забайкальский) будет продлён до улицы Лимонова. Конечная остановка будет находиться около комбината по благоустройству (ул.Октябрьская, 50).



- Протяжённость маршрута – 19,9 км. Ранее конечная остановка была на Элеваторе. Ожидается, что нововведению будут рады многие пассажиры, особенно те, кто работает в районе ЛВРЗ, - уточнили в МУП «Городские маршруты».

