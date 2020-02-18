 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова

В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Маршрут продлили по просьбам пассажиров

Маршрут №16 в Улан-Удэ продлевается до улицы Лимонова. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».

С 20 февраля, по просьбам пассажиров, маршрут № 16 (от микрорайона Забайкальский) будет продлён до улицы Лимонова. Конечная остановка будет находиться около комбината по благоустройству (ул.Октябрьская, 50).

- Протяжённость маршрута – 19,9 км. Ранее конечная остановка была на Элеваторе. Ожидается, что нововведению будут рады многие пассажиры, особенно те, кто работает в районе ЛВРЗ, - уточнили в МУП «Городские маршруты».
общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
Общество, 18.02.2020
Маршрут продлили по просьбам пассажиров
В Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
В Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
Общество, 18.02.2020
Только за неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ
Федеральное издание привело 10 фактов «за» путешествие по Бурятии
Федеральное издание привело 10 фактов «за» путешествие по Бурятии
Общество, 18.02.2020
Природу в Бурятии назвали «отличным миксом для незабываемого отпуска»
Два коллектива Бурятии получили звание заслуженных
Два коллектива Бурятии получили звание заслуженных
Общество, 18.02.2020
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ
Улан-удэнцев научат изготавливать бурятскую пуговицу
Улан-удэнцев научат изготавливать бурятскую пуговицу
Общество, 18.02.2020
Мероприятие состоится в ближайшие выходные
Спортсмен из Бурятии стал призёром этапа Кубка России по зимнему триатлону
Спортсмен из Бурятии стал призёром этапа Кубка России по зимнему триатлону
Общество, 18.02.2020
В окрестностях посёлка Подгорный в Красноярском крае состоялся третий этап Кубка России по зимнему триатлону
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Общество, 18.02.2020
Люди станцуют на площади перед стадионом «Труд»
В Бурятии стартовал полевой выход ракетчиков и артиллерии
В Бурятии стартовал полевой выход ракетчиков и артиллерии
Общество, 18.02.2020
Всего на полигонах задействовано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники
Презентация Бурятии в Москве вызвала интерес
Презентация Бурятии в Москве вызвала интерес
Общество, 18.02.2020
Электронная регистрация на встречу закрылась за четыре часа
На турмаршрутах в Бурятии идут семь групп
На турмаршрутах в Бурятии идут семь групп
Общество, 18.02.2020
Они находятся в пяти районах республики
Модель из Бурятии участвовала в лондонской Неделе моды
Модель из Бурятии участвовала в лондонской Неделе моды
Общество, 18.02.2020
Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
В Бурятии порядок в Сагаалган будут охранять 700 полицейских
В Бурятии порядок в Сагаалган будут охранять 700 полицейских
Общество, 18.02.2020
Содействие окажут росгвардейцы и дружинники
В Бурятии композитор Пурбо Дамиранов выпустил сборник песен
В Бурятии композитор Пурбо Дамиранов выпустил сборник песен
Общество, 18.02.2020
Книга «Моя Бурятия» «Минии Буряад орон» - это второй том автора  
В Улан-Удэ четвёртую поездку в трамвае хотят сделать бесплатной
В Улан-Удэ четвёртую поездку в трамвае хотят сделать бесплатной
Общество, 18.02.2020
Необычную инициативу обсуждают сейчас в мэрии
^