Только за неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ
В Бурятии наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. С 10 по 16 февраля зарегистрировано более 5 тысяч случаев ОРВИ. Это выше эпидпорога на 7,3%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Улан-Удэ заболеваемость выше эпидпорога в 1,5 раза, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,7%. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в возрастных группах от 3 до 6 лет, от 7 до 14 лет и старше 15 лет.
Также показатели республиканского эпидпорога по заболеваемости превышены в семи районах республики (Баунтовский, Еравнинский, Кижингинский, Кабанский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северо-Байкальский) и в городе Северобайкальск.
В связи с превышением эпидпорогов приостановлен учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ и в отдельных районах республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», карантин во всех школах Улан-Удэ продлён, с учётом праздничных дней, до 26 февраля.
По всей Бурятии запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий среди детей и с участием детей. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, ограничительных мероприятий.
В Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
Общество, Фото:
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