По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике преимущественно без осадков
Днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 21-26, местами 29-34, по южным районам при облачности до 16, днём 10-15, местами 2-7 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-25, днём 10-12 мороза.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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