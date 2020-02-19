В Бурятии местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике преимущественно без осадков



Днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 21-26, местами 29-34, по южным районам при облачности до 16, днём 10-15, местами 2-7 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 23-25, днём 10-12 мороза.



Читают сейчас