Два коллектива Бурятии получили звание заслуженных

Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ



Приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» народным коллективам и любительским творческим объединениям подписала министр культуры России Ольга Любимова. Звание присвоено 36 коллективам народного творчества страны.



Впервые в Бурятии получили звание заслуженного коллектива народного творчества два коллектива hеспубликанского центра народного творчества. Это забайкальский народный семейский хор «Истоки» и образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур».



Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» - победитель и призёр множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства. В 2019 году ансамбль отметил 35-летие своего основания. В ансамбле обучаются народному танцу 130 детей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

