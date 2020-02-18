Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ
Приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» народным коллективам и любительским творческим объединениям подписала министр культуры России Ольга Любимова. Звание присвоено 36 коллективам народного творчества страны.
Впервые в Бурятии получили звание заслуженного коллектива народного творчества два коллектива hеспубликанского центра народного творчества. Это забайкальский народный семейский хор «Истоки» и образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур».
Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» - победитель и призёр множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства. В 2019 году ансамбль отметил 35-летие своего основания. В ансамбле обучаются народному танцу 130 детей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Два коллектива Бурятии получили звание заслуженных
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